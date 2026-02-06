بوطبيق من باتنة.. حزب جبهة المستقبل تأسس استجابة لحاجة وطنية حقيقية

أكد رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق اليوم خلال تنشيطه لقاء جماهيري ببلدية الحاسي بولاية باتنة أن الحزب تأسس استجابة لحاجة وطنية حقيقية.

وبمناسبة الذكرى 14 لتأسيس الحزب قال بوطبيق أن هذه الذكرى تمثل محطة سياسية وتنظيمية للتقييم وتجديد العهد مع الوطن والشعب، وليست مجرد مناسبة احتفالية.

وأوضح بوطبيق، خلال كلمته، أن الحزب تأسس استجابة لحاجة وطنية حقيقية، قائمة على ممارسة سياسية مسؤولة وخطاب عقلاني ورؤية إصلاحية واضحة.

كما شدد بوطبيق على أن خيار جبهة المستقبل كان منذ البداية العمل من داخل الدولة ومعها ومن أجلها، بعيدًا عن الشعبوية والفوضى.

وأبرز بوطبيق، صمود الحزب واستمراره داخل المؤسسات المنتخبة وفضاءات الفعل السياسي، معتمدًا نضال الفكرة والاقتراح بدل الضجيج والتعطيل.

وأكد بوطبيق في كلمته أن المواطن اليوم يطالب بنتائج ملموسة وإصلاحات فعّالة.

وفي سياق الرؤية المستقبلية، شدد بوطبيق على ضرورة بناء دولة قوية بمؤسساتها، واقتصاد منتج غير ريعي، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.

بالإضافة إلى ترسيخ مشاركة سياسية واعية تجعل المواطن شريكًا في القرار، كما أكد استعداد الحزب لتحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات المقبلة ببرامج وحلول واقعية.