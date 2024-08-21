قناة النهار بوطبيق من عنابة يوجه رسالة للشباب.. 4 سنين للإصلاحات ما تكفيش وإنجازات تبون تتكلم عليه بقلم النهار أونلاين نشر في 21 أوت 2024 - 21:23 شارك غرِّد أرسل 12 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VxGFa اقرأ أيضا تيبازة : إرتفاع جنوني في أسعار السمك .. النهار تتحرى الأسباب قناة النهار 12 أوت أدرار : عائلة تعيش الحرمان داخل كوخ بمنطقة بالحاج قناة النهار 11 أوت وزير التربية: " تعميم التعليم التحضيري.. ومناصب خريجي المدارس العليا مضمونة" قناة النهار 08 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: الأفافاس تؤكد على صعوبة تنظيم تجمعات في ظل الحرّ الشديد قناة النهار 13 أوت شوفو حكايتي: قصة شخص عائد من الموت .. كافح مرض السرطان مرتين قناة النهار 11 أوت مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بسطيف قناة النهار 17 أوت أخصائية تغذية : السكر مع الصبح..أكثر حاجة تهلك بيها الجسم تاعك قناة النهار 14 أوت الشيخ النوي: "المترشحين للرئاسيات في ثلاثة خاوتنا.. ولي كتبلو يولي رئيس الجمهورية مبروك عليه" قناة النهار 11 أوت صريح جدا : أجواء تاريخية وفرحة هستيرية للجزئريين بعد تتويج إيمان خليف بالذهبية قناة النهار 10 أوت جزائريون: نوابغ جزائريون يبدعون في عالم الروبوت و البرمجة قناة النهار 12 أوت