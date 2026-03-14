 بوطبيق من وهران يؤكد أن قوة الجزائر تكمن في وحدة أبنائها والتفافهم حول مؤسسات دولتهم

رئيس جبهة المستقبل الدكتور فاتح بوطبيق يشرف على إفطار رمضاني ببلدية قديل بوهران ويؤكد: الجزائر قوية بوحدتها والتفاف أبنائها حول مؤسساتها.

أشرف رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، اليوم ببلدية قديل بولاية وهران، على إفطار رمضاني جمع إطارات ومناضلي الحزب.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بوطبيق أن هذا اللقاء الرمضاني يشكل فرصة لتعزيز الروابط بين مناضلي الحزب وتوحيد الجهود لخدمة الوطن.

كما شدد بوطبيق على أن الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء تبقى أمانة في أعناق أبنائها، وأن الحفاظ على وحدتها واستقرارها مسؤولية جماعية تتطلب الوعي والتلاحم.

وأشار بوطبيق إلى أن الجزائر تواجه، كغيرها من الدول، تحولات وتحديات إقليمية ودولية متسارعة، ما يستدعي تعزيز الجبهة الداخلية من خلال ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميق الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وترسيخ الوعي الوطني المسؤول.

وثمن بوطبيق الدور الذي تقوم به مؤسسات الجمهورية في الحفاظ على استقرار البلاد وصون سيادتها، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والإدارية التي تسهر على أمن المواطن واستقرار الوطن.

كما أكد أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مسار الإصلاح وبناء دولة عصرية قوية، من خلال ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز التنمية وفتح آفاق أوسع أمام الشباب.

ودعا بوطبيق مناضلي الحزب إلى مواصلة العمل الميداني والاقتراب أكثر من المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، مؤكداً أن العمل السياسي الحقيقي يقوم على خدمة المواطن والدفاع عن مصالحه.

وفي الختام، شدد بوطبيق على أهمية التلاحم الوطني والوقوف صفاً واحداً من أجل الجزائر، مجدداً التأكيد على أن قوة الوطن تكمن في وحدة أبنائه والتفافهم حول مؤسسات دولتهم، داعياً الله أن يحفظ الجزائر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.