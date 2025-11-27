بوطبيق: نجاح الاستحقاقات المقبلة يبدأ من المنتخب

أشرف رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، اليوم الخميس، على ندوة خصّصت لمنتخبي ولاية الجزائر بعنوان “دور المنتخب في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية”.

من تنظيم تنسيقية الجزائر العاصمة شرق-غرب–وسط، بالمقر الوطني لحزب جبهة المستقبل.

وشدّد بوطبيق، بالمناسبة، على أن نجاح الاستحقاقات المقبلة يبدأ من المنتخَب، من التزامه الميداني وقدرته على بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، باعتباره الواجهة الأولى للحزب وصوته المباشر في البلديات والأحياء.

وفي كلمته، أكد بوطبيق، أن دور المنتخب اليوم مسؤولية وطنية تتطلب الإصغاء للمواطنين، التواصل الدائم معهم، ونقل انشغالاتهم بصدق وشفافية.

كما اعتبر بوطبيق، أن المواعيد الانتخابية القادمة تشكل فرصة لتجديد الثقة بين المنتخب والشعب من خلال توعية المواطنين وشرح البرامج بوضوح.

ودعا بوطبيق إلى العمل بروح الفريق الواحد وتجنيد كل الطاقات من أجل تقديم نموذج منتخب مسؤول يعكس نضج المؤسسات والصورة المشرفة للجزائر.

إختتم بوطبيق بالتأكيد على أن نجاح الاستحقاقات مرهون بالانضباط والعمل الميداني وقرب المنتخب من المواطنين.