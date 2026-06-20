بوطبيق يؤكد على أهمية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار

أكد رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، اليوم السبت بولاية وهران، على أهمية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار في الجزائر، كركيزة أساسية لمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وأعرب بوطبيق، في كلمة له خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة سينما “السعادة”، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية المقبل، عن قناعة حزبه بأهمية العمل على “تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير المناخ اللازم للمستثمرين المحليين والأجانب. ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومواصلة تقليل الاعتماد على العائدات النفطية”.

وعبر ذات المتحدث عن ثقته الكبيرة في الشباب الجزائري، معتبرا إياه “القوة الحقيقية القادرة على قيادة مشاريع الابتكار والإبداع”.

مضيفا بأن الجزائر “تمتلك كافة المؤهلات لتدعم مكانتها كقوة اقتصادية وعلمية وثقافية رائدة. بفضل إمكاناتها البشرية وثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي”.

وعن الأهمية التي يكتسيها الاستحقاق المقبل، قال بوطبيق إنه “محطة سياسية فارقة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

داعيا المواطنين إلى انتخاب مترشحين أكفاء، بإمكانهم أن يشكلوا “برلمانا قويا يعكس تطلعات الشعب الجزائري ويكون في مستوى التحديات”.