بوطبيق يبحث التعاون مع رئيسة برلمان أذربيجان

أجرى فاتح بوطبيق، رئيس البرلمان الإفريقي، اليوم الإثنين، محادثات عبر تقنية التحاضر المرئي مع صاحبة قفاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان.

وخُصصت المحادثات، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير آليات التشاور والتنسيق بين المؤسستين.

وتناول اللقاء آفاق توسيع التعاون، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية. إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويسهم في ترقية التعاون بين الجانبين.

كما استعرض رئيس البرلمان الإفريقي أولويات رئاسته للعهدة التشريعية 2026-2029. مؤكدًا التزام البرلمان الإفريقي بتوسيع شراكاته مع مختلف البرلمانات الوطنية والإقليمية. خدمةً لأهداف التنمية والاندماج والتعاون.

ومن جهتها، أعربت صاحبة قفاروفا عن تقديرها للدور الذي يضطلع به البرلمان الإفريقي. مؤكدة حرص البرلمان الأذربيجاني على تعزيز علاقات التعاون والحوار مع هذه المؤسسة البرلمانية القارية.

وفي ختام المحادثات، أكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتعزيز التواصل بما يخدم المصالح المشتركة. ويدعم العلاقات بين البرلمان الإفريقي والبرلمان الأذربيجاني.