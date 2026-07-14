بوطبيق يترأس أشغال الدورة العادية الأولى للعهدة التشريعية السابعة

يترأس رئيس برلمان عموم أفريقيا، الدكتور فاتح بوطبيق، أشغال الدورة العادية الأولى للعهدة التشريعية السابعة، التي تحتضنها مدينة ميدراند بجمهورية جنوب أفريقيا، خلال الفترة الممتدة من 17 جويلية إلى 1 أوت 2026.

وحسب ما نشره بوطبيق على صفحته الرسمية في فايسبوك، يشارك في هذه الدورة، برلمانيون وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويتضمن برنامج الدورة أربع مراحل رئيسية، تبدأ بالاجتماعات التحضيرية، تليها اجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الإقليمية. ثم انعقاد الجلسات العامة للدورة العادية. لتُختتم بمؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية.

وستركز المناقشات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، وقضايا المرأة والشباب. إلى جانب موضوع الاتحاد الأفريقي لسنة 2026. المتعلق بضمان استدامة الموارد المائية وأنظمة الصرف الصحي الآمنة تحقيقًا لأهداف أجندة أفريقيا 2063.

كما ستشهد الدورة أداء الأعضاء الجدد لليمين القانونية، وعرضًا حول حالة الاتحاد الأفريقي. إلى جانب مناقشة تقارير اللجان واعتماد القرارات. والتوصيات الختامية التي تعزز العمل البرلماني المشترك وتدعم مسيرة التكامل القاري.

وتأتي هذه الدورة في إطار مواصلة برلمان عموم أفريقيا أداء مهامه الرامية إلى تعزيز التعاون التشريعي بين الدول الأعضاء. وترسيخ دور المؤسسة البرلمانية في دعم أهداف الاتحاد الأفريقي والتنمية المستدامة في القارة.