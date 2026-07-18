بوطبيق يترأس أول اجتماع للمكاتب المشتركة للهيئة التشريعية السابعة

عقد مكتب البرلمان الإفريقي، برئاسة رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، اليوم، أول اجتماع للمكاتب المشتركة للهيئة التشريعية السابعة، وذلك قبيل انطلاق أول اجتماع للجان الدائمة وأول دورة عادية للهيئة التشريعية السابعة.

وحسب ما نشره بوطبيق على صفحته بفايسبوك، شارك في الاجتماع، مكتب البرلمان، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات الإقليمية، والمجموعات الموضوعاتية. بما في ذلك تجمعا النساء والشباب.

ونُظم الاجتماع وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان الإفريقي، حيث تم استعراض واعتماد برنامج الدورة المقبلة، مع التأكيد على ترسيخ نهج جماعي وتشاوري في قيادة المؤسسة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور فاتح بوطبيق التزام المكتب الجديد بقيادة شاملة تقوم على التوافق، وتعزيز المشاركة العادلة. مشددًا على أن قوة البرلمان الإفريقي تكمن في عمل جميع هياكله القيادية بروح واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما دعا الأعضاء إلى التمسك بقيم الوحدة والتشاور وتقاسم المسؤولية من أجل الارتقاء بدور البرلمان.

وحث رئيس البرلمان اللجان الدائمة على التركيز في أعمالها على القضايا العملية التي تلامس اهتمامات المواطنين الأفارقة. وتسهم في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

مؤكدًا ضرورة أن تتضمن تقارير اللجان توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تعزز الحوكمة، وترسخ المساءلة. وتدعم الاندماج القاري، وتسهم في تحسين حياة المواطنين.

وأكد اجتماع المكاتب المشتركة أن الدورة المقبلة ستسترشد بشعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2026. والمتمثل في: “ضمان استدامة توفر المياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063”. مع تجديد التزام البرلمان بمعالجة الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وقضايا الحوكمة في القارة. من خلال الرقابة البرلمانية الفاعلة والدبلوماسية البرلمانية.

كما أبرز الدكتور فاتح بوطبيق أهمية تعزيز التعاون مع أجهزة الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والبرلمانات الوطنية. والشركاء الاستراتيجيين. مؤكدًا أن العمل القاري المنسق يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه إفريقيا. وجدد كذلك التزام المكتب بحسن التسيير المالي وضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية.

ورحب رئيس البرلمان بمشاركة كبار القيادات البرلمانية من مختلف أنحاء القارة. مشيرًا إلى أن الدورة المقبلة ستختتم بانعقاد المؤتمر السنوي لرؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية. بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون المشترك خدمةً لأجندة التنمية والاندماج الإفريقي.

ومن المقرر أن تُعقد أول اجتماعات اللجان الدائمة وأول دورة عادية للهيئة التشريعية السابعة خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 1 أوت 2026، بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجنوب إفريقيا. بمشاركة أعضاء البرلمان الإفريقي، ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، والبرلمانات الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية.