بوطبيق يدعو إلى تبني رؤية متجددة لبناء برلمان قاري أكثر قوة وفعالية ووحدة

افتتح الدكتور فاتح بوطبيق، رئيس البرلمان الإفريقي، اليوم، الجلسة العامة المخصصة لعرض تقارير اللجان ومناقشتها، داعيًا أعضاء البرلمان إلى تبني رؤية متجددة لبناء برلمان قاري أكثر قوة وفعالية ووحدة.

وأكد رئيس البرلمان الإفريقي، في كلمته، التزامه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الأداء البرلماني، وترسيخ العمل الجماعي. بما يمكن البرلمان الإفريقي من الاضطلاع بدوره في خدمة شعوب القارة.

كما أبرز الجهود الرامية إلى إنشاء قاعدة معلومات مؤسسية شاملة، وتعزيز التعاون والحوار بين أعضاء البرلمان، وتنفيذ رؤية إصلاحية ترتكز على الكفاءة والشفافية والنتائج.

وأشاد الدكتور فاتح بوطبيق بالكلمة التي ألقاها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال افتتاح الدورة، معتبرًا إياها محطة مهمة تعكس دعم الدول الأعضاء للبرلمان الإفريقي. ومعربًا عن أمله في تعزيز انخراط قادة الدول والحكومات الأفارقة في دعم عمل المؤسسة البرلمانية القارية.

وشدد رئيس البرلمان الإفريقي على أهمية الانضباط والالتزام ببرنامج العمل واحترام الآجال المحددة، إلى جانب تشجيع النقاش البنّاء وروح التضامن بين الأعضاء. مؤكدًا أن جميع أعضاء البرلمان يتمتعون بالحقوق نفسها، وأن رئاسة البرلمان ستظل منفتحة على الجميع بما يخدم بناء برلمان إفريقي أكثر قوة وفاعلية في خدمة شعوب القارة.