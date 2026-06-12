بوطبيق يرافع من أجل برلمان قوي يدعم مسار التنمية

رافع رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، اليوم الجمعة، من أجل المشاركة في الاستحقاقات التشريعية القادمة بهدف انتخاب برلمان “قوي” يساهم في مواصلة دعم مسار التنمية.

وأوضح بوطبيق خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة الديوان البلدي للثقافة والسياحة بولاية الجلفة، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية القادم، أن تشكيلته السياسية ترى أن انتخاب برلمان “قوي يعد بمثابة فرصة لمواصلة مسار التنمية. وكذا ضابط أساسي في صناعة المستقبل والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة”.

وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن النقد العشوائي وإرساء ثقافة البناء، وجعل هذه الانتخابات فرصة لـ “رص الصفوف”. لافتا إلى أن جبهة المستقبل تمتلك برنامجا يهدف إلى إعطاء الشباب حقهم في الاستثمار والمرافقة. وكذا التكوين حتى يتسنى لهم المساهمة في خلق الثروة.

وأضاف في ذات الصدد أن هذا البرنامج يهدف لإرساء “اقتصاد منتج ومدرسة قوية وجامعة مبدعة في الجزائر الجديدة”.

كما دعا بوطبيق إلى اختيار ممثلي حزبه في البرلمان القادم ليحملوا اهتمامات المواطن ويكونوا صوتا له في هذه المؤسسة التشريعية. مؤكدا أن “من تم وضعهم في قوائم تشكيلته السياسية ملتزمون بالصدق والعمل وكذا المتابعة والتواصل الدائم مع المواطنين”.