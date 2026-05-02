بوطبيق يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسار البرلمان الإفريقي

وترأس بوطبيق اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمباشرة توزيع المهام داخل الهياكل البرلمانية واطلاق مرحلة جديدة من العمل البرلماني القاري.

وشمل الاجتماع، نواب الرئيس ورؤساء المكاتب والمجموعات الإقليمية الممثلة لمناطق القارة الإفريقية الخمس: شرق، غرب، وسط، شمال وجنوب.

وأشرف رئيس البرلمان على الشروع في توزيع المسؤوليات داخل اللجان والهياكل البرلمانية. بما يضمن انطلاقة عملية ومنسجمة لمختلف الأجهزة، وفق توازن يعكس التمثيل الجغرافي للقارة.

وفي كلمته التوجيهية، رسم الدكتور فاتح بوطبيق ملامح مرحلة جديدة في مسار البرلمان الإفريقي، مؤكدًا على الانتقال من الطابع التنظيمي إلى الفعل البرلماني المؤثر، عبر بعث ديناميكية متجددة تقوم على النجاعة وسرعة الأداء والاستجابة لتحديات القارة.

كما شدد على أن البرلمان مدعو اليوم للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مواكبة القضايا الإفريقية الكبرى، من خلال مبادرات عملية ذات أثر ملموس.

كما أكد رئيس البرلمان على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي. مع الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية وحسن التسيير. بما يعزز ثقة الشعوب الإفريقية في مؤسساتها القارية.

منوهًا في السياق ذاته بضرورة تعزيز التكامل بين اللجان البرلمانية والمجموعات الإقليمية. بما يكرّس وحدة العمل الإفريقي المشترك ويدعم انسجام الرؤى داخل المؤسسة.

كما دعا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط المؤسسي والالتزام الصارم بالقواعد والإجراءات المعتمدة. بما يضمن شفافية التسيير وفعاليته.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن البرلمان الإفريقي مطالب بأن يكون فضاءً حقيقيًا للتشاور وصناعة القرار. وقوة اقتراح تواكب تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية والاستقرار والتكامل. وذلك في انسجام مع توجهات الاتحاد الإفريقي.