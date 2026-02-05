بوطبيق يزور محطة القطار بتندوف ويشيد بمشروع القرن غارا جبيلات 

قام رئيس جبهة المستقبل، الدكتور فاتح بوطبيق، بزيارة ميدانية إلى محطة القطار بولاية تندوف، التي تم تدشينها مؤخرًا.

وخلال هذه الزيارة، نوّه بوطبيق بالمستوى العالي للتصميم وجودة الإنجاز، وبالطابع العصري والحديث الذي يميز هذا المرفق الحيوي. بما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات راقية تستجيب لتطلعات المواطنين.

كما أشاد بوطبيق بالخدمات المتطورة والمعايير الحديثة المعتمدة التي تجعل من القطار وسيلة نقل آمنة، عصرية وفعّالة، تسهم في تحسين تنقل المواطنين وتعزيز الربط بين المناطق.

وبالمناسبة، نوّه بوطبيق بالأهمية الاستراتيجية لمشروع القرن غارا جبيلات، معتبرًا إياه مكسبًا وطنيًا كبيرًا ورافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية. ليس فقط لولاية تندوف، بل للاقتصاد الوطني ككل. وذلك لما يوفره من فرص استثمار وتشغيل، ودوره المحوري في دعم السيادة الاقتصادية وربط الجنوب الكبير بالمنظومة الوطنية للنقل.