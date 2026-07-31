بوطبيق يستقبل المديرة التنفيذية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

استقبل رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، صباح اليوم، المديرة التنفيذية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (APRM)، ماري أنطوانيت روز كواتر، في لقاء رفيع المستوى.

وحسب ما نشره بوطبيق على صفحته بفايسبوك، خُصص اللقاء، لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين. في دعم أجندة إفريقيا 2063 وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

وأكد اللقاء الالتزام المشترك بين البرلمان الإفريقي والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بتعزيز الحوكمة الديمقراطية، والمساءلة. والعمل القاري المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس البرلمان الإفريقي رؤيته الإصلاحية للعهدة التشريعية السابعة. والتي ترتكز على الإصلاح المؤسسي، وتوسيع الشراكات مع المنظمات الإقليمية والقارية والدولية. وتعزيز دور البرلمان الإفريقي بوصفه صوت شعوب القارة.

كما أعلن الدكتور فاتح بوطبيق عن تنظيم مؤتمرات برلمانية رفيعة المستوى لفائدة البرلمانيين الشباب والبرلمانيات الإفريقيات. بهدف تعزيز القيادة، وتوسيع المشاركة الديمقراطية. ودعم الحوار حول السياسات العمومية على مستوى القارة.

وأشاد الجانبان بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البرلمان الإفريقي والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء منذ توقيع أول مذكرة تفاهم بينهما سنة 2006. والتي تعززت عبر مبادرات مشتركة في مجالات الحوكمة، والرقابة الديمقراطية، والحوار البرلماني. وتنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

ومن جانبها، رحبت المديرة التنفيذية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء برؤية الإصلاح التي يقودها رئيس البرلمان الإفريقي. مؤكدة التزام الآلية بمواصلة دعم البرلمان وتعزيز التعاون بين المؤسستين لمواجهة تحديات الحوكمة في إفريقيا وإعلاء صوت المواطنين الأفارقة.