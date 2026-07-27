بوطبيق يستقبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمقر البرلمان الإفريقي

استقبل رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لدى وصوله إلى مقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند.

وحسب ما نشره بوطبيق، على صفحته بفايسبوك، وصل رئيس جنوب إفريقيا، لمقر البرلمان الإفريقي، لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي.

وحل الرئيس سيريل رامافوزا ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا في مراسم الافتتاح. التي تنعقد تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2026: “ضمان استدامة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063”.