بوطبيق يستقبل سفير جمهورية الصين لدى جنوب إفريقيا

استقبل رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، اليوم، بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، وو بنغ، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

وحسب ما نشره بوطبيق على صفحته بفايسبوك، شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البرلمان الإفريقي وجمهورية الصين الشعبية. بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والتكامل في القارة الإفريقية.