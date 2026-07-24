إعــــلانات
الوطني

بوطبيق يستقبل وفداً رفيع المستوى من البرلمان العربي

بقلم نادية بن طاهر
بوطبيق يستقبل وفداً رفيع المستوى من البرلمان العربي
  • 136
  • 0

استقبل رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، وفداً رفيع المستوى من البرلمان العربي، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين المؤسستين البرلمانيتين.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي-الإفريقي. بما يسهم في ترسيخ الشراكة بين الجانبين وخدمة مصالح الشعوب الأفريقية والعربية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/uO0HH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر