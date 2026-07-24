بوطبيق يستقبل وفداً رفيع المستوى من البرلمان العربي

استقبل رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، وفداً رفيع المستوى من البرلمان العربي، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين المؤسستين البرلمانيتين.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي-الإفريقي. بما يسهم في ترسيخ الشراكة بين الجانبين وخدمة مصالح الشعوب الأفريقية والعربية.