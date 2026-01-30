بوطبيق يقف على جاهزية مخزن حبوب استراتيجي بـالمنيعة

قام رئيس جبهة المستقبل، الدكتور فاتح بوطبيق، مساء اليوم بزيارة تفقدية إلى أحد مخازن الحبوب بحاسي الڤارة بولاية المنيعة.

وحسب بيان الجزب يُعد مخزن حاسي الڤارة واحداً من أصل 11 مخزناً جاهزا لتعزيز قدرات التخزين بالمنطقة.

وقف بوطبيق خلال هذه الزيارة، على الجاهزية التامة للمنشأة من حيث البنية التحتية، أنظمة التخزين. وكذا شروط الحفظ، بما يضمن حماية المحاصيل الاستراتيجية وضمان تموين منتظم ومستقر.

كما تلقى بوطبيق شروحات تقنية حول طاقة الاستيعاب، وآليات التسيير، والدور الحيوي الذي سيلعبه هذا المخزن في دعم الأمن الغذائي، خاصة في منطقة تشهد ديناميكية فلاحية متنامية وتوسعاً في الإنتاج الزراعي.

من جهته أشاد بوطبيق بالمستوى الذي بلغته هذه المنشأة، معتبراً أنها تمثل خطوة نوعية في مسار دعم الفلاحة الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في التخزين الاستراتيجي، بما يواكب التحديات الاقتصادية والغذائية الراهنة.

كما نوّه بالسياسة التي تنتهجها الدولة في مجال الاستثمار الفلاحي والهياكل القاعدية الداعمة له، مثمّناً الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية، في ترسيخ دعائم الأمن الغذائي الوطني وتقوية البنية التحتية المرتبطة به.