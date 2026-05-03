بوطبيق يُؤكد استعداده التام لدعم المرأة الإفريقية

أكد رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، على الدور البارز الذي تضطلع به المرأة الإفريقية، معبرا عن استعداده التام لدعمها من مختلف الجوانب.

وجاء ذلك، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند، في جنوب أفريقيا، حيث عقدت المجموعة البرلمانية للمرأة اجتماعا اليوم الأحد، وذلك بمشاركة بهجة لعمالي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، خصصت أشغال هذا الاجتماع لانتخاب مكتب المجموعة. إلى جانب مناقشة موضوع سبل تعزيز دور المرأة في العمل البرلماني على مستوى القارة الإفريقي. وتقوية حضورها في مواقع صنع القرار.

وقد أكدت المشاركات ضرورة الارتقاء بدور البرلمان الإفريقي في تعزيز حقوق المرأة. والعمل على تمكينها سياسياً، انطلاقا من قناعة راسخة بأن قوة المرأة هي قوة المجتمع بأسره.

وشهد الاجتماع مداخلة رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، الذي أكد في كلمته الدور البارز الذي تضطلع به المرأة الإفريقية. معبرا عن استعداده التام لدعمها من مختلف الجوانب، بما يضمن لها المكانة التي تستحقها. باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق التوازن داخل القارة الإفريقية.