بوطبيق لـ “النهار”: الجزائر لم تكن ولن تكون في عزلة وتتمسك بعلاقات قائمة على الندية والاحترام

أكد رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، أن الجزائر لم تكن ولن تكون في عزلة، مشددا على أن لديها شعورا صادقا ونية سليمة لخدمة علاقاتها الدولية المبنية على الاحترام والندية في التعامل واحترام سيادة الشعوب والدول.

وأضاف بوطبيق في لقاء خاص مع قناة “النهار”، أن هناك كيانات تريد النيل من استقرار الشعوب الإفريقية ونهب ممتلكاتها وخيراتها.

وأوضح أن الجزائر لم تنقطع عن إفريقيا، ومثلما كانت “مكة الأحرار”، فهي اليوم لديها مكانة جيوسياسية واقتصادية.

وأشار بوطبيق إلى أن ما تغير في إفريقيا اليوم هو اللغة، إذ أصبحت لغة تكامل اقتصادي وتنمية ومنفعة متبادلة.

وأبرز أن الاتفاقيات الاقتصادية مع كلٍّ من تشاد والنيجر وموريتانيا، إلى جانب العديد من المشاريع الضخمة، تعَدُّ دليلا على التوهج الدبلوماسي للجزائر في إفريقيا.