بوطرفاية وبومعزة يتوجان بالذهب في البطولة الإفريقية للمصارعة

تألق المصارعان الجزائريان الشابان، حذيفة بوطرفاية وإلياس بومعزة، في البطولة الإفريقية للمصارعة 2026، الجارية وقائها بمدينة الإسكندرية المصرية.

وتوج بوطرفاية وبومعزة، بالميداليتين الذهبيتين في اختصاص المصارعة الرومانية. مؤكّدَين الحضور القوي للجزائر في المصارعة.

وتمكن حذيفة بوطرفاية، من اعتلاء منصة التتويج في وزن 71 كلغ، عقب مشوار مميز أظهر فيه قوة بدنية وانضباطا تكتيكيا عاليا، ليهدي الجزائر ميدالية ذهبية مستحقة.

من جهته، خطف إلياس بومعزة، الأضواء في فئة 51 كلغ، بعد أداء لافت طيلة المنافسة، توّجه بالميدالية الذهبية عن جدارة.

ويعكس هذا الإنجاز الجديد العمل المتواصل الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية للمصارعة في تكوين المواهب الشابة. كما يؤكد جاهزية الجيل الصاعد لرفع راية الجزائر في المحافل القارية والدولية مستقبلا.