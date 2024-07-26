بوطيش: “التحقت بشبيبة الساورة لتقديم الإضافة واسعاد أنصار الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المستقدم الجديد لفريق شبيبة الساورة، عبد القادر بوطيش، عن أهدافه مع الفريق في الموسم الجديد من البطولة المحترفة.
وخلال تقديمه من طرف إدارة شببية اسلاورة، صرح بوطيش: “جئت إلى شبيبة الساورة من أجل تقديم الإضافة اللازمة”.
كما أضاف لاعب وسط الميدان: “اتمنى تقديم موسم في المستوى، من أجل اسعاد جماهير شبيبة الساورة”.
وتابع عبد القادر بوطيش: “أتمنى وقوف أنصار شبيبة اسلاورة إلى جانبنا، من أجل مساعدتنا على اسعادهم في الموسم الجديد”.
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