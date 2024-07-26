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الرياضة

بوطيش: “التحقت بشبيبة الساورة لتقديم الإضافة واسعاد أنصار الفريق”

بقلم كريم تيغرمت
بوطيش: “التحقت بشبيبة الساورة لتقديم الإضافة واسعاد أنصار الفريق”
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كشف المستقدم الجديد لفريق شبيبة الساورة، عبد القادر بوطيش، عن أهدافه مع الفريق في الموسم الجديد من البطولة المحترفة.

وخلال تقديمه من طرف إدارة شببية اسلاورة، صرح بوطيش: “جئت إلى شبيبة الساورة من أجل تقديم الإضافة اللازمة”.

كما أضاف لاعب وسط الميدان: “اتمنى تقديم موسم في المستوى، من أجل اسعاد جماهير شبيبة الساورة”.

وتابع عبد القادر بوطيش: “أتمنى وقوف أنصار شبيبة اسلاورة إلى جانبنا، من أجل مساعدتنا على اسعادهم في الموسم الجديد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/AE8Ca
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