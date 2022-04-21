بوطيش “سنحسم التأهل على حساب الترجي التونسي”

أبدى لاعب وفاق سطيف عبد القادر بوطيش تفائله بحسم التأهل إلى الدور نصف نهائي رابطة الأبطال. على حساب المستضيف الترجي التونسي.

كما قال بوطيش في الندوة الصحفية اليوم .”بجانبنا لاعبين يملكون خبرة افريقية على غرار جابو و بلقروي ومن جانبنا نحن كشباب سنقوم بواجبنا اتجاه فريقنا”.

وأضاف عن لقاء اليوم “جئنا لتونس من أجل الفوز و حسم التأهل. قدمنا مبارا جيدة أمام الترجي في لقاء الذهاب، و نملك الوقت الكافي من اجل التأكيد، نتيجة الذهاب ليست سيئة جدا”.

يذكر. ان لقاء الذهاب الذي جرى بملعب5 جويلية الأولمبي انتهى التعادل السلبي.

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