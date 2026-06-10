بوطيش وبوسليو جديد أولمبيك أقبو

نجحت إدارة نادي أولمبيك أقبو، في ابرام صفقتين جديدتين تحسبا للموسم الكروي القادم 2026-2027.

وأعلنت إدارة ممثل ولاية بجاية في البطولة المحترفة أولمبيك أقبو، أمس الثلاثاء، عن تعاقدها مع عبد القادر بوطيش. قادما من شبيبة الساورة، بعقد يمتد إلى صيف 2029.

قبل أن تعود صبيحة اليوم الأربعاء، لتعلن عن صفقة جديدة ويتعلق الأمر. باللاعب السابق لاتحاد العاصمة، خالد بوسليو، العائد إلى البطولة الجزائرية، بعد تجربة لـ 6 أشهر في الاتحاد الليبي. معلنة توقيع اللاعب عقدا لموسمين.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة النادي أنها أنهت الإجراءات الإدارية الخاصة بمدربها الجديد، الذي سيتم تقديمه في الأيام القليلة المقبلة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور