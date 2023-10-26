بوعافية: “فخور جدا برفع الراية الوطنية عاليا رغم الصعوبات”

أبدى البطل الجزائري أمين بوعافية، فخره الكبير، بحصده ثمانية ميداليات ذهبية، في البطولة العالمية للحمل بالقوة، ورفعه الراية الوطنية.

وصرح بوعافية، في هذا الخصوص، نقلا عن (و.أ.ج): “إنها ثمرة الكثير من التضحيات، أنا فخور جدًا برفع الراية الوطنية عاليًا مرة أخرى”.

كما أضاف: “لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، خاصة وأن تحضيراتي لهذا الموعد العالمي واجهت بعض الصعوبات”.

وأردف البطل الجزائري: “تمكنت من رفع التحدي، متجاوزا المعوقات التي واجهتني خلال فترة التحضير لهذا الموعد الذي جمع أفضل رياضيي حمل القوة في العالم”.

وتابع اين بوعافية: “حتى خلال المنافسة، كنت متأثرا كثيراً من الناحية المعنوية بكل ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق”.