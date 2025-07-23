بوعافية ڨيرمش ينضم إلى اتحاد الشاوية.. موهبة واعدة تنتظر التألق

أعلن فريق إتحاد الشاوية عن التعاقد مع اللاعب يوسف بوعافية ڨيرمش قادما من نادي شباب سكيكدة لينظم إلى قائمة الوافدين الجدد خلال الميركاتو الصيفي .

وعزز إتحاد الشاوية الفريق باللاعب ڨيرمش صاحب 21 سنة، الذي سيقود دفاع الشاوية في الموسم القادم، بعدما أصبح محل أنظار المتتبعين بفضل مستوياته الكبيرة التي قدمها الموسم الماضي في منصبه “مركز الظهير الأيسر و الجناح الأيسر”.

ويتمتع بوعافية بمهارات دفاعية وهجومية على حد سواء، مع قوة بدنية وامتياز في الكرات الرأسية، التي قد تكون إحدى الحلول لفريق الشاوية في الفترة الصعبة.

كما سبق لفريق إتحاد الشاوية بالتعاقد مع كل من غزالي الصغير و صاليح صاحبي والحراس مقن وائل إلى جانب سايح ضرار زين الدين.