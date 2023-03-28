بوعالية أساسي في مواجهة الخضر ضد غانا

أعلن الناخب الوطني لأقل من 23 سنة، نور الدين ولد علي، عن تشكيلته الأساسية المواجهة لغانا، برسم الدور التصفوي الأخير المؤهل لكأس إفريقيا 2023 بالمغرب.

وأقحم الناخب ولد علي، مهاجم شبيبة القبائل كسيلة بوعالية أساسيا، وأحال اللاعب بقرار منصف للإحتياط مقارنة باللقاء الذهاب.

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الغاني، بملعب “بابا يارا سبور” بكوماسي الغانية، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

وجاءت التشكيلة الأساسية للخضر في مواجهة على النحو التالي: