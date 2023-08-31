بوعالية محل اهتمام ناديين من “الليغ1”

كشفت تقارير إعلامية فرنسية. أمس الأربعاء. عن دخول نجم شبيبة القبائل كسيلة بوعالية. دائرة اهتمامات ناديان فرنسيان ينشطان في “الليغ 1”. تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما كشفه موقع “ليكيب” الفرنسي، فإن ناديا تولوز ولوريان، مهتمان بلاعب الكناري كسيلة بوعالية، لتعدد مناصبه الهجومية،وقاما كلاهما بالتقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر، أن نادي تولوز يسعى لتعويض رحيل لاعبه الدولي الجزائري فارس شايبي نحو إينتراخت فرانكفورت، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

كما أوضح ذات المصدر، دخل نادي لوريان سباق التعاقد مع اللاعب بوعالية وتقدم بعرض لإدارة الشبيبة، وفي إنتظار قادم الأيام لتحديد مستقبل اللاعب.