بوعالية مطلوب في فرنسا

يتواجد لاعب شبيبة القبائل، كسيلة بوعالية، محل أطماع أحد الأندية الفرنسية، تحسبا للتعاقد مع خلال الصائفة الجارية.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، بأن نادي سانت ايتيان، الناشط في الليغ2 الفرنسية، يتابع باهتمام كبير، خطوات لاعب الكناري.

كما أوضح موقع “وين وين” في السياق ذاته، بأن بوعالية يحظى أيضا باهتمام نادي الأهلي المصري، مشيرا إلى أن الأخير، يضع لاعب الشبيبة ضمن أولوياته تحسبا للموسم القادم.

جدير بالذكر أن بوعالية، الذي يقدم مستويات راقية في الفترة الماضية، مرتبط مع شبيبة القبائل بعقد يمتد إلى صيف 2025.