بوعالية :”مهمّتنا إنقاذ الفريق في البطولة والتألّق إفريقيا”

كشف لاعب شبيبة القبائل كسيلة بوعالية عن استعداده للمباراة القوية المنتظرة، أمام بيترو أتليتيكو الأونغولي اليوم الجمعة.

وقال كسيلة بوعالية خلال الندوة الصحفية بملعب 5 جويلية الأولمبي “سنعمل على الفوز لا غير في مباراة اليوم، وبعدها مباشرة، نذهب إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي”.

وأضاف بوعالية “نحن متفائلون ولا يهمنا شيء سوى إنقاذ الفريق والتأهل في رابطة الأبطال الإفريقية”.

وختم بوعالية “حظوظنا وفيرة في الذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية، لا ننظر إلى أي منافس، ومن واجبنا تقديم ما يطلبه منا المدرب”.

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