بوعالية وتوغاي يضيّعان حلم التتويج بالدوري التونسي

ضاع حلم الثنائي الجزائري كسيلة بوعالية ومحمد أمين توغاي في التتويج بلقب الدوري التونسي، بعدما سقط فريقهما الترجي الرياضي التونسي أمام الغريم التقليدي النادي الإفريقي، الذي ينشط له المدافع الجزائري توفيق شيريفي، في ديربي مثير حسم في اللحظات الأخيرة بنتيجة هدف دون رد.

وعاش توغاي وبوعالية أمسية صعبة، إذ كان الترجي بحاجة إلى الفوز من أجل مواصلة الصراع على اللقب. غير أن المباراة شهدت سيناريو دراميًا في الدقيقة 115، حين طالب لاعبو الترجي بركلة جزاء بعد لمسة داخل منطقة العمليات، قبل أن يستغل الإفريقي هجمة مرتدة خاطفة سجل منها هدف الفوز القاتل.

ورغم احتجاجات لاعبي الترجي ومطالبتهم بإلغاء الهدف والعودة إلى لقطة ركلة الجزاء، رفض الحكم احتساب المخالفة. ليؤكد هدف الإفريقي ويطلق صافرة النهاية معلنًا تتويج النادي الإفريقي رسميًا بلقب الدوري التونسي.

وبهذه الخسارة، تبخر حلم الثنائي الجزائري في إنهاء الموسم بلقب جديد مع الترجي. بعدما اكتفى الفريق بالمركز الثاني خلف الإفريقي الذي حسم البطولة برصيد 65 نقطة مقابل 60 نقطة للترجي.