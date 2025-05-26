بوعالية يضع حدا للجدل ويوجه رسالة لأنصار “الكناري”

خرج لاعب شبيبة القبائل، كسيلة بوعالية، عن صمته للرد على الإشاعات التي لاحقته في الفترة الأخيرة.

وكان بوعالية، قد تعرض لانتقادات لاذعة من عشاق “الكناري” بسبب تراجع مستواه في النصف الثاني من الموسم الجاري.

واحتفل بوعالية، بهدفه في مرمى نجم مقرة، خلال فوز ناديه بثلاثية لهدف، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ27 من البطولة، بوضع إصبعه فوق شاربيه، وكأنه يشير إلى أحدهم بـ”السكوت”.

وتم الترويج لتلك الإشارة على أنها رد من بوعالية، على أنصار الشبيبة والانتقادات الكبيرة التي لاحقته، بعدما رهن الفريق حظوظه في التتويج بلقب البطولة.

وأطل صاحب الـ24 ربيعا، على عشاق النادي القبائلي، بمنشور عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “أنستغرام” بالصورة نفسها التي صنعت الجدل.

وأرفق بوعالية الصورة برسالة قوية، قال فيها: “لوضع النقاط على الحروف.. أريد توضيح بعض الأمور، لست ناكرا للجميل، أو من أولئك الذين يقللون الاحترام لأحد. وبشكل خاص اتجاه الأشخاص الذين يدعمون النادي وهمهم الوحيد نجاحه بشغف كبير”.

قبل أن يؤكد لاعب “الكناري” رفضه القاطع الزج به في مشاكل ليست موجودة أساسا. وختم: “.. لكن أرفض السماح باستغلال سوء تفاهم من أجل خلق مشاكل ليس لها أي وجود”.