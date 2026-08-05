بوعالية يغادر الترجي ويقترب من شباب بلوزداد

اقترب الجناح الجزائري، كسيلة بوعالية، من العودة إلى البطولة الجزائرية، بعدما توصل إلى اتفاق مع إدارة الترجي الرياضي التونسي يقضي بفسخ عقده بالتراضي.

وأكدت تقارير إعلامية تونسية أن الترجي أنهى ارتباطه بكسيلة بوعالية بالتراضي، بعدما وافق اللاعب على التنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية من أجل تسهيل رحيله، رغم أن عقده كان لا يزال يمتد لموسم إضافي مع إمكانية التمديد.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن بوعالية بات قريبًا من الانضمام إلى شباب بلوزداد، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضمه منذ بداية فترة الانتقالات، وكثف اتصالاته في الأيام الأخيرة لحسم الصفقة.

ويغادر بوعالية الترجي بعد موسم واحد فقط، خاض خلاله 39 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 11 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.