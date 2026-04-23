بوعالية يواصل عروضه القوية ويقود الترجي لتفادي الهزيمة في الدوري التونسي

واصل الدولي الجزائري، كسيلة بوعالية، عروضه القوية رفقة الترجي الرياضي التونسي، إذ نصب نفسه نجم مواجهة فريقه، اليوم، أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، التي انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن منافسات الدوري التونسي.

وتمكن بوعالية من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، مع تقديمه تمريرة حاسمة. ليؤكد مرة أخرى قيمته الكبيرة في تشكيلة الترجي. خاصة في المباريات الصعبة. وجاء هدفه في الدقيقة الـ45 قبل دقائق من تعديل النادي الضيف النتيجة.

ورغم هذا التعادل المخيّب، حافظ الترجي التونسي على موقعه في صدارة الترتيب بفارق الأهداف، قبل خمس جولات فقط من نهاية الموسم.

وتبقى جماهير الترجي تعوّل كثيرًا على استمرار تألق كسيلة بوعالية، من أجل حسم اللقب وتفادي أي مفاجآت في الجولات المتبقية.