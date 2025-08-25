بوعالية يوقع رسميا في الترجي التونسي لأربعة مواسم

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع الجناح الجزائري كوسيلة بوعالية، لمدة أربع سنوات، قادمًا من نادي شبيبة القبائل.

لتعزيز صفوف الفريق انطلاقًا من الموسم الجديد.

اللاعب البالغ من العمر 24 سنة، يعَدُّ من أبرز المواهب في الكرة الجزائرية. إذ تألق مع ناديه السابق وأثبت نفسه كأحد الأجنحة الواعدة، بفضل سرعته، تحركاته الذكية، ومهاراته الفنية العالية.

وسيزامل بوعالية في نادي “المكشخة” الدوليين الجزائريين يوسف بلايلي، ومحمد أمين توغاي.