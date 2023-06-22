بوعام: الصالون الدولي للصناعة التقليدية فرصة لإلتقاء الحرفيين وتبادل الخبرات

قال المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة، كمال الدين بوعام، أن الصالون الدولي للصناعة التقليدية فرصة لإلتقاء الحرفيين الوطنيين والأجاب لتبادل الخبرات والتجارب.

وأوضح كمال الدين بوعام خلال استضافته في برنامج “ملتيميديا” على الاذاعة الجزائرية. أن الصالون الدولي للصناعات التقليدية في طبعته الـ 24. يعتبر من التظاهرات الكبرى لقطاع السياحة والصناعات التقليدية.

و تحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة من 17 إلى 24 جوان الجاري وهو فرصة لإلتقاء الحرفيين سواء كانوا وطنيين أو أجانب.

مشيرا أن الصالون عرف مشاركة حوالي 320 مشارك منهم 240 حرفي وطني يمثلون 58 ولاية. وأضاف أنه لأول مرة تكون 58 ولاية حاضرة وهذا ما يعبر عن المشاركة القوية للحرفيين.

كما ستعرف هذه التظاهرة مشاركة حوالي 57 حرفي من 12 دولة أجنبية. و26 مؤسسة عمومية وخاصة بالإضافة إلى مؤسسات ناشئة ترافق الحرفيين وقطاع الصناعة التقليدية في مجال الترويج والتسويق لمنتجاتهم التقليدية.