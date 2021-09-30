بوعبد الله يختار أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية

إختار الصحفي الجزائري بقناة بي ان سبورت القطرية “إسماعيل بوعبدالله” أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية في حوار طريف مع صفحة “أوه ماي جول” على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وإعتبر بو عبد الله أن اللاعب زين الدين زيدان أفضل لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية بالرغم من إختياره اللعب للمنتخب الفرنسي، في حين إعتبر رياض محرز أفضل لاعب جزائري في الوقت الحالي.

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