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الرياضة

بوعزة: “الوضعية الحالية تتطلب إحداث ثورة في التعداد على جيمع الأصعدة”

بقلم كريم تيغرمت
بوعزة: “الوضعية الحالية تتطلب إحداث ثورة في التعداد على جيمع الأصعدة”
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أبدى مساعد مدرب مولودية وهران، عبد اللطيف بوعزة، خيبة أمله، من مردود فريقه أمام مولودية الجزائر، والتي كلفتهم هزيمة جديدة.

وصرح بوعزة، في ندوته الصحفية: “لاعبينا ارتكبو عدة أخطاء متعلقة بنقص التركيز، وصحة اتخاذ القرار المناسب”.

كما أضاف: “كل الهجمات التي صنعها فريق مولودية الجزائر، جاءت بعد أخطاء من لاعبينا في التمرير، وتضييع الكرة”.

وتابع عبد اللطيف بوعزة: “الوضعية الحالية، تتطلب منا احداث ثورة في تعدادنا على جميع الأصعدة، تحسبا لقادم المباريات”.

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