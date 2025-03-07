بوعزة: “الوضعية الحالية تتطلب إحداث ثورة في التعداد على جيمع الأصعدة”

أبدى مساعد مدرب مولودية وهران، عبد اللطيف بوعزة، خيبة أمله، من مردود فريقه أمام مولودية الجزائر، والتي كلفتهم هزيمة جديدة.

وصرح بوعزة، في ندوته الصحفية: “لاعبينا ارتكبو عدة أخطاء متعلقة بنقص التركيز، وصحة اتخاذ القرار المناسب”.

كما أضاف: “كل الهجمات التي صنعها فريق مولودية الجزائر، جاءت بعد أخطاء من لاعبينا في التمرير، وتضييع الكرة”.

وتابع عبد اللطيف بوعزة: “الوضعية الحالية، تتطلب منا احداث ثورة في تعدادنا على جميع الأصعدة، تحسبا لقادم المباريات”.