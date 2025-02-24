بوعزة: “علينا تحقيق نتيجة ايجابية في مباراتنا المقبلة أمام جميعة الشلف”

شدد مساعد مدرب مولودية وهران، عبد اللطيف بوعزة، على ظرورة تحقيق فريقه الفوز في مباراتهم المقبلة لحساب البطولة المحترفة.

وصرح عبد اللطيف بوعزة، في هذا الخصوص: “نحضر بطريقة عادية لمباراتنا المقبلة من مرحلة العودة”.

كما أضاف: “كل مباراة لها أهمية أكبر، من سابقتها، وتكون أصعب، وأي مقابلة علينا تحقيق نتيجة ايجابية فيها”.

يذكر أن فريق مولودية وهران، سيحل ضيفا على جمعية الشلف، في مباراة تدخل ضمن الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.