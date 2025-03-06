بوعزة: “مباراتنا أمام مولودية الجزائر جد مهمة بالنسبة لنا”

أكد مساعد مدرب مولودية وهران، عبد اللطيف بوعزة، عزم فريقه على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام مولودية الجزائر، بالنظر لأهميتها بالنسبة لهم.

وصرح عبد اللطيف بوعزة، في هذا الخصوص: “مباراتنا المقبلة أمام مولودية الجزائر جد مهمة بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “سنواجه منافس يمر حاليا بأفضل فتراته حاليا، ونستهدف الفوز في هذه المبارة، خاصة وأنها تجري في ملعبنا”.

وتابع عبد اللطيف بوعزة: “الكل واع بالمسؤولية الملقات على عاتقنا، وتفاصيل صغيرة بامكانها ان تصنع الفارق في مثل هذه المباريات، التي أتمنى أن نحسن التعامل معها”.