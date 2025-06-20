بوعزة: “نطمح لانهاء الموسم بفوز أمام اتحاد العاصمة”

أكد مساعد مدرب مولودية وهران، عبد للطيف بوعزة، عزمهم على انهاء الموسم بقوة، من خلال تحقيق الفوز في مباراتهم ضد اتحاد العاصمة.

وصرح بوعزة، بخصوص تحضيراتهم لهذه المباراة: “لم يكن لنا الوقت الكافي للاسترجاع بعد مباراتنا الأخيرة ضد شباب بلوزداد”.

كما أضاف: “لعبنا المباريات الثلاث الأخيرة في حوالي أسبوع، وهذا لم يسمح لنا بالاسترجاع بأفضل طريقة”.

وأردف مساعد مدرب الحمراوة: “نتمنى أن نقدم مردوةد في المستوى في آخر لقاء لنا هذا الموسم، وأن نحتفظ بالنقاط الثلاثة في ميداننا”.

يذكر أن مولودية وهران، يستقبل أمسية اليوم، الضيف اتحاد العاصمة، بملعب “أحمد زبانة” برسم الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم الجاري للبطولة المحترفة.