بوعزغي: إستحداث نظام معلوماتي لتسيير شعبة الحبوب

ستعتمد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على نظام معلوماتي متكامل في تسيير شعبة الحبوب وإدخال الأنظمة المعلوماتية.

وأفاد بيان للوزارة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، أن وزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي ترأس إجتماع عمل.

خصص لدراسة مشروع عصرنة نظام معلوماتي متكامل للتسيير في شعبة الحبوب، والذي تم عرضه من طرف إطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب.

مضيفا أن النظام المعلوماتي الجديد للتسيير، والذي من المتوقع تنفيذه عام 2019، يهدف إلى إدخال الأنظمة المعلوماتية.

في التعاملات المتعلقة بالحبوب والبقوليات التي تقوم بتنفيذها شبكة الديوان الجزائري المهني للحبوب.

في جميع أنحاء التراب الوطني، في إطار مهام ضبط ودعم للإنتاج.

كما يسمح هذا النظام المصمم والمطور من قبل فريق متعدد التخصصات تابع للديوان الجزائري المهني للحبوب وتعاونيات الحبوب والبقول.

بتحديث دعائم التسيير الحالي من أجل التحكم الأفضل في عمليات الضبط، لا سيما تلك المتعلقة بأنشطة النقل، التخزين.

واستخراج المخزون، التوزيع والتسويق مع ضمان تتبع المنتجات، كما سيسمح بمراقبة فعالة وشفافة لعمليات الجمع على المستوى الوطني.

أثناء حملة الحصاد والدرس، مع إدخال بطاقات تعريف مغناطيسية على المستوى الوطني لمزارعي الحبوب والموزعين.

وأضاف البيان أنه سيتم توسيع هذا النظام ليشمل شركاء آخرين لشبكة الديوان الجزائري المهني للحبوب.

لا سيما للمربين والمحولين، بهدف ترشيد إستخدام الحبوب المدعمة.

وقد كان هذا الاجتماع فرصة لتقييم دقيق للنتائج المسجلة خلال الحملة الماضية، لاسيما فيما يتعلق باستخدام البذور المعتمدة.

الأسمدة، معالجة المحاصيل، الإنتاج و الجمع، وكذا الأهداف المحددة للحملة الحالية والتدابير المتخذة لتأطير عمليات معالجة محاصيل الحبوب.

مشيرا إلى أن المساحة المزروعة إلى يومنا تبلغ 3 ملايين و490 ألف هكتار، مليون هكتار خصصت لزراعة القمح الصلب.