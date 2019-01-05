بوعزغي: لجنة يقظة ومتابعة للحمى القلاعية وطاعون المواشي

أكد وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزغي اليوم السبت ببومرداس بان الوزارة اتخذت كل الإجراءات الضرورية من أجل القضاء على الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة التي أصابت المواشي عبر عدد من ولايات الوطن هذه الايام.

وعند تفقده لمشروع إنجاز مذبح صناعي للحوم الحمراء تابع لأحد خواص بمطقة مويلحة ببلدية أولاد موسى.

قال بوعزغي في معرض رده على أسئلة ممثلي الصحافة بأنه تم تنصيب لجنة يقظة والسهر ومتابعة على مستوى الوزارة منذ الإعلان عن بداية إنشار الوباءين.

وهي تعمل في كل وقت و من دون إنقطاع في المجال ضمن إجراءات وقائية أخرى يسهر الجميع على تنفيذها ميدانيا.

كما تعمل هذه اللجنة من خلال الولايات و مديريات المصالح الفلاحية بمعية متفشيات البيطرة الموجودين حاليا بالميدان لمرافقة الموالين والمربين.

وأخذ الإجراءات الوقائية المناسبة و تلقيح الماشية إذا اقتضي الأمر ذلك.