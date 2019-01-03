بوعزقي : إحصاء 2000 رأس غنم مصاب بالحمى القلاعية .. وسيتم تعويض الموالين المتضررين

كشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، أنه تم إحصاء 2000 رأس من الغنم وطنيا متضرر من طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية.
مضيفا خلال اجتماع مع موالي الجلفة ، أنه سيتم تقديم تعويضات للموالين المتضررين من طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية
وقال :” نحن بصدد إقتناء الكمية اللازمة لتلقيح المواشي في ظرف شهر، مشيرا أنّ اللقاح معروف اردنا فقط التأكد بارسال عينات للتحليل”.
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مضيفا أنّ الوزارة ستمنح مواد تطهير مجانا للموالين للتصدي للوباء، في المقابل يجب عليهم الوقاية عبر منع تنقل الماشية مؤقتا .
وتطهير الزرابي.
داعيا لعدم تهويل الأمر ، مؤكدا تحكمهم في الوضع بتوفير كافة الامكانيات اللازمة والعلاج .
داعيا لعدم تهويل الأمر ، مؤكدا تحكمهم في الوضع بتوفير كافة الامكانيات اللازمة والعلاج .
كما أشار بوعزقي، أنّه تّم تخلص من 70بقرة و منها 500 تم ذبحها جراء الحمى القلاعية الصيف الماضي.
وفي موضوع أخر، كشف الوزير، أنه بداية الأسبوع سننطلق في تخزين البطاطا.
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