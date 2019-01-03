بوعزقي : إحصاء 2000 رأس غنم مصاب بالحمى القلاعية .. وسيتم تعويض الموالين المتضررين

مضيفا خلال اجتماع مع موالي الجلفة ، أنه سيتم تقديم تعويضات للموالين المتضررين من طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية

وقال :” نحن بصدد إقتناء الكمية اللازمة لتلقيح المواشي في ظرف شهر، مشيرا أنّ اللقاح معروف اردنا فقط التأكد بارسال عينات للتحليل”.

“

مضيفا أنّ الوزارة ستمنح مواد تطهير مجانا للموالين للتصدي للوباء، في المقابل يجب عليهم الوقاية عبر منع تنقل الماشية مؤقتا .

وتطهير الزرابي.

داعيا لعدم تهويل الأمر ، مؤكدا تحكمهم في الوضع بتوفير كافة الامكانيات اللازمة والعلاج .

كما أشار بوعزقي، أنّه تّم تخلص من 70بقرة و منها 500 تم ذبحها جراء الحمى القلاعية الصيف الماضي.

وفي موضوع أخر، كشف الوزير، أنه بداية الأسبوع سننطلق في تخزين البطاطا.