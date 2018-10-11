 بوعزقي : الجزائريون يستهلكون مانسبته 100% من المنتوج المحلي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن مادة الحليب تعتبر من المواد الإستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة.

مشيرا في ذات السياق ، أن تصدير الخضر والفواكه من أهم الشعب التي تعطيها الدولة أهمية كبيرة.

فالجزائر تستهلك المنتجات المصنوعة ما نسبته 100 بالمئة من الخضر والفواكه.

إضافة الى 100 من اللحوم البيضاء و95 بالمئة من الإستهلاك بالنسبة للحوم الحمراء .

وخلال إختتام فعاليات الطبعة الثامنة عشر للصالون الفلاحي ،أنه وبفضل السياسة الرشيدة والحكيمة ودعم الدولة أصبحت الجزائر منافسا في الأسواق الخارجية.

تصريحات الوزير ،جاءت خلال إختتام الصالون الدولي للفلاحة في طبعتهالثامنة عشر،الذي عرف حضور أكثر من 25 ألف زائر ومشاركة 33 دولة.