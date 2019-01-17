بوعزقي: الجزائر تشجع كل عمليات الشراكة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن الجزائر ستشجع كل عمليات الشراكة في مجال الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف خلال لقاء جمع بين شركات الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بساكرامينتو بكاليفورنيا، أنه يجب تنويع الصادرات.

داعيا إلى إقامة شراكات رابح_رابح مع الولايات المتحدة لتلبية احتياجات تنويع الصادرات.

من جهته قام الوزير بعرض الإستراتيجية الجزائرية للتنمية الإقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي جعلت من الفلاحة رافدا مهما.

وستختتم زيارة الوزير بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء ثلاث مزارع كبرى لإنتاج الحليب تعد كل واحدة 30 ألف بقرة.

بالإضافة إلى مشروع لتحويل البطاطا.