بوعزقي: الجلسات الوطنية للفلاحة هدفها تحقيق الأمن الغذائي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أنّ الجلسات الوطنية للفلاحة هدفها تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على افتتاح الجمعية العادية للغرفة الوطنية للفلاحة، أنه يتم حاليا تحسين جودة الإنتاج وتنويع الفلاحة.

للنهوض بالإقتصاد خارج قطاع المحروقات وتصدير المنتجات الفلاحية إلى الدول في ظل التحديات التي تعرفها.

مشيرا إلى أن المنظومة القانونية التي تسير الغر ف الفلاحية تمثل الفضاء الحقيقي للتشاور وتنظيم مهنة الفلاحة.

لأن الغرف الوطنية للفلاحة مهامها المساهمة في تطوير الفلاحة والتنمية الريفية على المستوى الإجتماعي والتقني.

لتنمية الشعب الفلاحية والعلامات التجارية وتطوير التصدير.

كما أن المشاركة القياسية للجلسات الوطنية للفلاحة التي كانت تحت رعاية الرئيس، هي عزم على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.