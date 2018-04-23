بوعزقي: المستثمرون مطالبون بالإنخراط في ديناميكية الدولة

قال وزير الفلاحة والتّنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم الإثنين، إنّ المسثمرون مطالبون بالإنخراط بقوة في ديناميكية الدولة.

المبنية على التطوير الفلاحي، والتنمية المستدامة للفضاءات الريفية والغابية والصيدية على حد سواء.

وأكّد بوعزقي خلال الجلسات الوطنية للفلاحة على العمل ضمن أولويات الأمن الغذائي للبلاد، بمنح الأراضي المسترجعة.

وهذا لفائدة المستثمرين الذين بيرهنون عن عزمهم في خدمة الأرض.

وأوضح بوعزقي، بأنّ الوضعية الإقتصادية الراهنة للبلاد فعلا صعبة لكنها فرصة تدفع لبناء اقتصاد جديد.

يرتكز على رؤية حديثة في تسيير القطاع.

وأكّد ذات المتحدث، أنّ ترقية الإستثمار الخاص هي أحدى أولويات قطاع الفلاحة.

ونحن ملتزمزن بتحرير كل المبادرات والطاقات الخلاقة التي يتحلى بها المتعاملون الإقتصاديون.

من خلال تسهيل الإجراءات ورفع العراقيل ونبذ التصرفات البالية

لاسيما في الهضاب العاليا والمناطق الصحراوية.

وفي هذا السياق ذكّر الوزير بقول الرئيس بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للمحامي مارس الماضي ” التصدي لظاهرة التصدى للإستلاء على الأراضي الفلاحية وتطبيق القوانين بجدية وصرامة في مارس الماضي .