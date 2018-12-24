بوعزقي: رفع مساحة الأراضي المسقية بالبليدة إلى 50 ألف هكتار سنة 2019

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، على ضرورة رفع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بالولاية السنة المقبلة إلى 50 ألف هكتار.

وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية البليدة أن مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بالولاية تقدر حاليا بـ 32 ألف هكتار.

على أن ترتفع في غضون السنة المقبلة الى نحو 50 ألف هكتار، و هذا وفق الأهداف المسطرة من طرف الوزارة الوصية.

مشددا على ضرورة الإستعانة بتقنية السقي بالتقطير التي تساهم فضلا عن الاقتصاد في المياه وجودة المنتوج الفلاحي.

من جهة أخرى دعا الوزير إلى ضرورة إستكمال عملية تحويل الأراضي الفلاحية من حق الإنتفاع الى حق الإمتياز مع مطلع السنة المقبلة.