بوعزقي: شباك موحد لدراسة طلبات الحصول على الأراضي الفلاحية

ترأس امس وزير الفلاحة اجتماعا مع اطارات الوزارة و الديوان الوطني للاراضي الفلاحية خصص لقضايا العقار الفلاحي.

وألح بوعزقي على استرجاع الاراضي غير المستغلة، خاصة الاراضي التابعة لاملاك الدولة.

وأعطى الوزير تعليمات صارمة من أجل الحفاظ على الاراضي الفلاحية.

ومواصلة عملية استرجاع الاراضي غير المستغلة وتوزيعها على حاملي المشاريع المتكاملة.

كما شدد الوزير على تسريع معالجة ملفات طلبات الحصول على الاراضي الفلاحية، من خلال انشاء شباك موحد.

وشدد بوعزقي على ان استرداد الاراضي الفلاحية هو حكم تنظيمي، مشيرا إلى تثمين وتحسين الاراضي الفلاحية المنتجة منها خاصة.

كما دعا الى حسين استغلال المحيطات الفلاحية من خلال اطلاق المشاريع المربحة و استغلال الطاقات المتجددة بها.

وألح الوزير على استكمال عملية تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز، تنفيذا لاحكام القانون رقم10-03 المؤرخ في 2010.

المحدد لشروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة.