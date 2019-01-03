بوعزقي: لم نصل بعد إلى الإكتفاء الذاتي في الحليب والقمح

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن الجزائر لم تصل بعد إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبتي الحليب والقمح.

وخلال زيارته إلى ولاية الجلفة، أكد أنه من أولويات الحكومة الشعب الإستراتيجية كالقمح والحليب.

وسيتم تشجيع المستثمرين في هاته الشعب من أجل تحقيق إنتاج أكبر مما هو متوقع.

من جهته دعا بوعزقي إلى تطهير العقار الفلاحي بولاية الجلفة لعصرنة القطاع وخدمة التنمية وجعلها حديثة لمسايرة الركب.

مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالولاية تقدر بـ 374 ألف هكتار ويجب إستغلالها جيدا.